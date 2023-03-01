Кристиан Рамирес: «Я хотел бы остаться в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес сообщил, что хотел бы остаться в российской команде.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к игроку сборной Эквадора со стороны турецких команд.

«Я не могу сказать, что будет завтра, в конце сезона. Но сейчас я работаю в Краснодаре и думаю только об этом. Я семь лет в «Краснодаре». Я люблю эту команду и, конечно, хотел бы остаться здесь», — приводит слова Рамиреса Metaratings.ru.

Эквадорский футболист выступает за «быков» с января 2017 года. В текущем сезоне 28-летний Рамирес провел 22 матча за «Краснодар», забил два гола и сделал две результативные передачи.