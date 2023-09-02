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Сегодня, 11:22

Агент Мартина: «Рубин» не захотел трансфер Михаэля"

Редель рассказал, почему не состоялся переход Мартина в «Рубин»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Кристиан Редель рассказал, почему не состоялся переход полузащитника Михаэля Мартина в «Рубин».

«Рубин» не захотел трансфер Михаэля», — приводит слова Ределя «РБ Спорт».

В последний день европейского трансферного окна 23-летний полузащитник перешел из австрийского «Рида» в немецкий «Падерборн», выступающий во второй лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-martina-rubin-ne-zahotel-transfer-mihae-lya/
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 - : -
3.09 15:15
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