Агент Мартина: «Рубин» не захотел трансфер Михаэля"

Редель рассказал, почему не состоялся переход Мартина в «Рубин»

Футбольный агент Кристиан Редель рассказал, почему не состоялся переход полузащитника Михаэля Мартина в «Рубин».

«Рубин» не захотел трансфер Михаэля», — приводит слова Ределя «РБ Спорт».

В последний день европейского трансферного окна 23-летний полузащитник перешел из австрийского «Рида» в немецкий «Падерборн», выступающий во второй лиге.