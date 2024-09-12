Мартинс: «Шикарная атмосфера, просто великолепно»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился мнением о матче в честь 10-летия стадиона.

«Шикарная атмосфера, просто великолепно. Лучший игрок сегодняшнего матча? «Спартак»! Все сегодня были великолепны», — цитирует «РБ Спорт» Мартинса.

В среду, 11 сентября, в матче звезд команда Олега Романцева одержала победу над командой вДеяна Станковича — 3:2.

«Лукойл Арену» посетили более 30 тысяч болельщиков. Игра прошла в формате «два тайма по 30 минут». В ней приняли участие легенды прошлого и нынешние игроки красно-белых, а также звездные болельщики «Спартака».