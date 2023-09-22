Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:48

Мартинс — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Дерби не бывают легкими»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал предстоящий матч с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Матч в Кубке против «Динамо» нам действительно удался, но чемпионат — это совсем другое дело. В том числе в плане того, какие игроки выходят на поле.

Повторяется одно: нам нужно максимально хорошо подготовиться, чтобы снова набрать три очка. Уверенная победа в матче Кубка точно не может нас расслабить. Дерби не бывают легкими», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

Матч состоится 23 сентября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 мск.

После 8 туров динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.

Источник: ФК
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
0
Читайте также
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
На Олимпиаде хотят лишить флага еще одну страну. Кто теперь под угрозой?
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж новой Lada Granta Sport
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Умерла актриса Нина Беляева
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Семак — о рукопожатии с Дзюбой: «Я всегда открыт, пожалуйста»
Кассьерра — об игре с «Локомотивом»: «Готовы к тому, что нас ждет непростой матч»
В «Спартаке» ожидают более 20 тысяч зрителей на матче с «Динамо»
Касcьерра — о своей результативности: «Буду стараться продолжать и помогать «Зениту»
Филимонов объяснил нестабильную игру Селихова за «Спартак»
Филимонов не видит основного вратаря в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак — об Адамове: «Денису нужно адаптироваться к тренировкам «Зенита», почувствовать себя комфортно в команде»

Семак: «Все готовы сыграть с «Локомотивом», кроме Мостового и Васильева»