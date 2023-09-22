Мартинс — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Дерби не бывают легкими»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал предстоящий матч с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«Матч в Кубке против «Динамо» нам действительно удался, но чемпионат — это совсем другое дело. В том числе в плане того, какие игроки выходят на поле.

Повторяется одно: нам нужно максимально хорошо подготовиться, чтобы снова набрать три очка. Уверенная победа в матче Кубка точно не может нас расслабить. Дерби не бывают легкими», — цитирует игрока пресс-служба красно-белых.

Матч состоится 23 сентября на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.00 мск.

После 8 туров динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.