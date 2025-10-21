Видео
21 октября, 10:40

Защитник «Спартака» Ву: «Станкович играл в Италии, где есть катеначчо! Он знает, как защищаться»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал «СЭ» об отношении к главному тренеру Деяну Станковичу.

— Станковича месяц не было из-за дисквалификации. Насколько сильно его не хватало?

— Станкович был великим игроком, он хороший тренер. Он многое мне дал, рассказал, как я могу совершенствоваться изо дня в день, так что я думаю, что он полезен для меня. Потому что он играл в Италии, где есть катеначчо! Так что Деян знает, как защищаться, и мне с ним интересно.

24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».

7

    Деян Станкович
    ФК Спартак (Москва)
    Кристофер Ву
