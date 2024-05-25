Кривцов: «Краснодар» давно упустил чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказал мнение, что «быки» упустили чемпионство не в последнем туре, а намного раньше.

«Краснодар» в заключительном, 30-м туре РПЛ обыграл «Динамо» (1:0) и занял второе место, опередив бело-голубых по результатам личных встреч. Чемпионом России стал с 57 очками «Зенит», который победил «Ростов» (2:1).

«Атмосфера прекрасная, выиграли, но от нас ничего не зависело. Чемпионскую гонку упустили давно, поэтому сегодня ничего не зависело от нас, но нужно было выиграть, чтобы подняться выше. Упустили гонку, когда проигрывали «Ахмату», сыграли вничью с «Крыльями Советов», все потерянные очки», — приводит ТАСС слова Кривцова.

«Краснодар» впервые в истории стал серебряным призером чемпионата России.