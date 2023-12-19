Кривцов объяснил, почему «Краснодар» может стать чемпионом РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о промежуточном лидерстве в РПЛ.

«С прекрасными эмоциями вступаем в зимний перерыв, что ближайшие четыре месяца будем на первом месте. Ушли на хорошей ноте. Конечно, верим, что можем дойти до чемпионства. Если первая половина так прошла, значит, и вторая может», — сказал Кривцов «СЭ».

«Краснодар» благодаря победе над ЦСКА (1:0) в 18-м туре РПЛ ушел на зимний перерыв единоличным лидером чемпионата России.

В нынешнем сезоне Кривцов провел за «Краснодар» 22 матча и забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.