Кривцов оценил игру «Краснодара» с «Локомотивом»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов оценил игру команды в матче пятого тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Я считаю, что «Краснодар» наиграл на победу в этой игре. Жаль, что мы взяли всего лишь одно очко. У «Локомотива» не было ни одного момента, мы заслуживали выиграть этот матч. Но, к сожалению, у них один удар — гол. Мы полностью переиграли их на поле», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

После пяти туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.