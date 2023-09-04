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РПЛ

Сегодня, 10:25

Кривцов о промежуточном лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Это отличная мотивация, чтобы выигрывать и дальше»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал «СЭ» победу над «Спартаком» в 7-м туре РПЛ (2:0).

— По игре со «Спартаком» чувствуется, что это команда, борющаяся за чемпионство?

— А с нами не чувствуется, что мы боремся за чемпионство?

— Вопрос в другом, в уровне сопротивления.

— Конечно. «Спартак» тоже фаворит, всегда приятно играть с сильными соперниками.

— «Краснодар» уходит на перерыв на первом месте РПЛ. Что чувствуете?

— Хорошее настроение, позитив. И отличная мотивация, чтобы выигрывать следующие матчи.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 9-е место (10 очков). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».

ФК Краснодар
Никита Кривцов
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 1 : 2
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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