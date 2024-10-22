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Кривцов: «Выступаю за «Краснодар-2» ради игровой практики»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, почему он стал чаще играть за вторую команду.

«Почему я играю за «Краснодар-2»? Для получения игровой практики», — приводит слова Кривцова «РБ Спорт».

Кривцов принял участие в матче второй лиги за «Краснодар-2». Днем ранее 22-летний полузащитник вышел на поле в матче 12-го тура РПЛ против «Спартака» (3:0).

В сезоне 2024/25 Кривцов провел 16 матчей за основную команду «Краснодара», в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Никита Кривцов

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