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Сегодня, 17:44

Кривцов считает, что продление контракта Кордобы положительно повлияло на «Краснодар»

Камила Абдурахманова
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о важности форварда Джона Кордобы для «быков».

«Продление контракта Кордобы повлияло на команду только положительно. Джон — один из самых важных футболистов в «Краснодаре». На мой взгляд, на сегодняшний день Кордоба — лучший форвард в Премьер-лиге», — сказал Кривцов Legalbet.ru

5 ноября «Краснодар» сообщил о продлении контракта с Кордобой. Игрок и клуб договорились о сотрудничестве до 30 июня 2027 года, при определенных условиях контракт может быть продлен. В текущем сезоне 31-летний колумбийский нападающий сыграл 16 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

Источник: Legalbet.ru
Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
Никита Кривцов

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