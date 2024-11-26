Кривцов считает, что продление контракта Кордобы положительно повлияло на «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал о важности форварда Джона Кордобы для «быков».

«Продление контракта Кордобы повлияло на команду только положительно. Джон — один из самых важных футболистов в «Краснодаре». На мой взгляд, на сегодняшний день Кордоба — лучший форвард в Премьер-лиге», — сказал Кривцов Legalbet.ru

5 ноября «Краснодар» сообщил о продлении контракта с Кордобой. Игрок и клуб договорились о сотрудничестве до 30 июня 2027 года, при определенных условиях контракт может быть продлен. В текущем сезоне 31-летний колумбийский нападающий сыграл 16 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.