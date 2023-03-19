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Сегодня, 13:35

Кривцов считает, что в матче «Краснодар» — «Локомотив» арбитр все решения принял по делу

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:3).

«Считаю, что сегодня все получалось, счет был 2:0 после первого тайма. Не знаю, что произошло с командой после перерыва, но мы все разберем. Просто пропустили два быстрых гола, потом случилось удаление. После третьего гола сложно сегодня было отыграться», — приводит Metaratings.ru слова Кривцова.

Также он оценил работу судей в этой игре.

«Я считаю, что все решения в сегодняшнем матче арбитр принял по делу», — добавил футболист.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» поднялся на 11-ю строчку (22 очка).

Источник: https://metaratings.ru/news/krivcov-vse-resheniya-v-matche-krasnodara-i-lokomotiva-arbitr-prinyal-po-delu-236694/
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