Кривцов считает, что в матче «Краснодар» — «Локомотив» арбитр все решения принял по делу

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:3).

«Считаю, что сегодня все получалось, счет был 2:0 после первого тайма. Не знаю, что произошло с командой после перерыва, но мы все разберем. Просто пропустили два быстрых гола, потом случилось удаление. После третьего гола сложно сегодня было отыграться», — приводит Metaratings.ru слова Кривцова.

Также он оценил работу судей в этой игре.

«Я считаю, что все решения в сегодняшнем матче арбитр принял по делу», — добавил футболист.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» поднялся на 11-ю строчку (22 очка).