Кривцов высказался о прогрессе «Краснодара» под руководством Ивича

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал влияние тренировок с главным тренером Владимиром Ивичем на результаты команды в текущем сезоне.

«Наверное, мы с того сезона ещё мало работали с Ивичем. Сейчас провели хорошие сборы, многое отработали, и на данный момент виден результат. Команда чувствует хорошо себя физически и во всех планах», — цитирует Кривцова Metaratings.

«Краснодар» с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после трех туров, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

В 4-м туре команда Ивича в гостях сыграет против «Оренбурга». Игра пройдет в субботу, 12 августа.