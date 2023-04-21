Кривцовым интересуются испанские клубы

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов вызывает интерес у испанских клубов, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, испанские клубы пристально следят за 20-летним полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым. До официального обращения в «Краснодар» дело пока не дошло, но скауты пристально наблюдают за прогрессом футболиста. Не исключено, что в летнее трансферное окно может последовать предложение, однако далеко не факт, что клуб Сергея Галицкого захочет отпускать одного из своих лидеров.

В нынешнем сезоне Никита Кривцов провел в составе «Краснодара» 26 матчей, забил 8 мячей и отметился 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.