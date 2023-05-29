Кротов о ничьей со «Спартаком»: «Выстояли за счет слаженности действий всей команды»

Форвард «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Выстояли за счет слаженности действий всей команды. Было ли принципиально подставить подножку «Спартаку» в его борьбе за серебро? Для меня каждый матч принципиален. Да, я когда-то играл за «Спартак», но на все матчи у меня такой же настрой, как против него. Тем более, у нас есть свои задачи. Мы хотим остаться без переходных матчей в РПЛ. Очко, заработанное за счет ничьи со «Спартаком», очень важное для нас. Оно может быть золотым. Будем пытаться остаться напрямую», — приводит слова Кротова «Известия».

«Спартак» остается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. ЦСКА располагается на 2-м месте с 55 очками. «Нижний Новгород» с 27 очками — на 14-й строчке.