Кротов: «Пари НН» рассчитывает остаться без переходных матчей в РПЛ»

Нападающий «Пари НН» Вячеслав Кротов поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата России против «Химок».

«Мы рассчитываем остаться без переходных матчей в РПЛ. Очко, заработанное за счет ничьей со «Спартаком», очень важно для нас. Оно может стать золотым. Будем пытаться остаться напрямую. Уверен, у нас есть на это все шансы. Главное, выиграть свой матч у «Химок». Пока не смотрим в сторону переходных матчей. Об этом будем думать только после 30-го тура и если попадем в стыки», – цитируют «Известия» Кротова.

Матч "Пари НН" – "Химки" состоится в субботу, 3 июня. Начало встречи – 17.00 по московскому времени.