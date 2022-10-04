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Сегодня, 12:00

Круглый стол по вопросу Fan ID состоится 22 октября

Владимир Пушкарев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал «СЭ» о предварительной дате круглого стола по вопросу Fan ID.

«13 и 17 октября министр спорта будет встречаться с представителями Госдумы РФ по этому вопросу. Встреча с представителями клубов будет ориентировочно 22-го числа. Это рабочая дата, но пока не точная», — сказал Свищев «СЭ».

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. Постепенно к ним присоединятся арены всех остальных команд, участвующих в премьер-лиге.

РПЛ
Дмитрий Свищев
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