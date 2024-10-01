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Сегодня, 17:53

Круговой назвал ожидаемой реакцию фанатов «Зенита» на Соболева

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал реакцию фанатов сине-бело-голубых на переход форварда Александра Соболева из «Спартака».

«Реакция фанатов «Зенита» на Соболева ожидаемая. Что ему нужно сделать, чтобы фанаты полюбили его? Ничего», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно. Он отличился голевой передачей в 4 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

26 сентября стало известно, что КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 30 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиков клуба в адрес Соболева.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Данил Круговой
Футбол
ФК Зенит

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