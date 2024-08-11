Круговой: «С такими командами, как «Краснодар», нужно держать мяч, а не выбивать непонятно куда»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал итоги матча своей команды в рамках 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Мы очень плохо начали первый тайм: мало контролировали мяч, постоянно выбивая его непонятно куда. С такими командами, как «Краснодар» нужно контролировать мяч и игру, а не выбивать куда-то без толку. Мы не справились с этим, и, к сожалению, проиграли. Будем работать», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

После 4 матчей ЦСКА набрал 7 очков и находится на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче красно-синие сыграют с «Пари НН» 14 августа в рамках группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.