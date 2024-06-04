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Круговой опубликовал прощальный пост в связи с уходом из «Зенита»

Алина Савинова
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Защитник Данил Круговой поблагодарил бывших партнеров по «Зениту», руководство и остальных работников петербургского клуба за опыт, приобритенный в составе сине-бело-голубых.

«Рад был быть частью большого проекта нацеленного на результат, за это время я приобрел бесценный опыт, с которым пора двигаться дальше. Спасибо большое абсолютно каждому, с кем делил раздевалку — моим партнерам по команде, персоналу, работникам офиса, стадиона, руководству клуба. Спасибо за веру в меня и мои силы, но это футбол. Цикл завершился. Отдельно благодарю «Вираж», спасибо за понимание. Кузмичам отдельный привет. Пришло время прощаться Петербург, до встречи на зеленом газоне! Ваш круг!» — написал Круговой в своем Telegram-канале.

Данил Круговой. Сенсация — у «Зенита» увели игрока внутри России. ЦСКА ответил Питеру за трансфер Марио Фернандеса переходом Кругового

В понедельник, 3 июня, «Зенит» сообщил, что Круговой покинул команду.

В январе 26-летний защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел футболиста во вторую команду, за которую он провел семь матчей.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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