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Сегодня, 15:19

Круговой — о новом контракте с «Зенитом»: «Всему свое время»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Даниил Круговой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил «СЭ» на вопрос о продлении контракта с петербургским клубом.

12 января 25-летний игрок вместе с партнерами по команде прошел медицинский осмотр в клинике «ММЦ».

«Сейчас я сконцентрирован на «Зените» и тренировочной подготовке на сборах, по остальному — всему свое время», — сказал Круговой «СЭ».

Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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