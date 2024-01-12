Сегодня, 15:19
Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил «СЭ» на вопрос о продлении контракта с петербургским клубом.
12 января 25-летний игрок вместе с партнерами по команде прошел медицинский осмотр в клинике «ММЦ».
«Сейчас я сконцентрирован на «Зените» и тренировочной подготовке на сборах, по остальному — всему свое время», — сказал Круговой «СЭ».
Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.