Круговой: «Нужно совсем немного времени и ЦСКА раскроется»

Сегодня, 13:00
Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал «СЭ», что думает о новом главном тренере Марко Николиче.
— Opta поставила ЦСКА на второе место после «Зенита» в чемпионской гонке. Оправдано?
— Думаю, да. Пришел Николич, «Локомотив» с ним неплохо играл, набирал очки. Сделаны выводы. Команда усилилась, пришли новые игроки, но костяк остался.
— Как вам Марко как тренер?
— Все хорошо, он квалифицированный качественный тренер, все понятно объясняет, ставит игру. В команде о нем хорошо отзываются. Думаю, нужно совсем немного времени и ЦСКА раскроется, будет много забивать, мало пропускать и выигрывать.
4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.
ЦСКА с 1 очком находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Московская команда 27 июля отправится в гости к «Пари НН».