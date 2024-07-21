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Сегодня, 13:00

Круговой: «Нужно совсем немного времени и ЦСКА раскроется»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал «СЭ», что думает о новом главном тренере Марко Николиче.

— Opta поставила ЦСКА на второе место после «Зенита» в чемпионской гонке. Оправдано?

— Думаю, да. Пришел Николич, «Локомотив» с ним неплохо играл, набирал очки. Сделаны выводы. Команда усилилась, пришли новые игроки, но костяк остался.

— Как вам Марко как тренер?

— Все хорошо, он квалифицированный качественный тренер, все понятно объясняет, ставит игру. В команде о нем хорошо отзываются. Думаю, нужно совсем немного времени и ЦСКА раскроется, будет много забивать, мало пропускать и выигрывать.

4 июня армейцы объявили о назначении серба Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.

ЦСКА с 1 очком находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Московская команда 27 июля отправится в гости к «Пари НН».

ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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