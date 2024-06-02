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Круговой: «Я поздравил Медведева и Семака с чемпионством»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, что поздравил команду с завоеванием чемпионского титула.

«Я поздравил Александра Ивановича Медведева и Сергея Богдановича Семака. Все нормально. Из игроков больше с Ковалем [Александр Коваленко], да и со всеми русскими. Поздравил команду, пожелал им удачи в Кубке России», — цитирует Кругового «Спорт День за Днем».

Сине-бело-голубые выиграли РПЛ в шестой раз подряд. Круговой вторую часть сезона провел во второй команде петербуржцев. В первой части сезона защитник принял участие в 12 матчах чемпионата России. Круговой получил чемпионскую медаль.

После окончания контракта с «Зенитом», рассчитаного до 30 июня, 26-летний футболист перейдет в ЦСКА.

Источник: Спорт День за Днем
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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