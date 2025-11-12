Круговой признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

Защитник ЦСКА Данил Круговой стал лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба армейцев.

27-летний футболист победил в голосовании болельщиков и экспертов. В тройку лучших по голосам фанатов также вошли Матвей Кисляк и Матвей Лукин.

В прошедшем месяце Круговой провел 6 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.