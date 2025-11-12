Круговой признан лучшим игроком ЦСКА в октябре

12 ноября, 20:34
Защитник ЦСКА Данил Круговой стал лучшим игроком команды в октябре, сообщает пресс-служба армейцев.
27-летний футболист победил в голосовании болельщиков и экспертов. В тройку лучших по голосам фанатов также вошли Матвей Кисляк и Матвей Лукин.
В прошедшем месяце Круговой провел 6 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.
Petr Bitkin
Парень вИдный, девушкам нрАвится... :) ваще в ЦСКА все видны как на подбор, с ними дядек куча есть. Стартуем?... Хи.
13.11.2025
Saiga-спринтер
В любом мескце проголосовать за безтолкового недоучку Круга могут только весьма далёкие от мало-мальского понимания футбола.
13.11.2025
unzak44
Так речь то про октябрь. Первый круг еще не оценивали...
12.11.2025
Saiga-спринтер
Уровень голосующих еще хуже невысокого игрового уровня Кругового. Абсолютно лучшим игроком ЦСКА в первом круге чемпионата был Мойзес. Болельщик ЦСКА.
12.11.2025