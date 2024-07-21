Круговой: «Слышал, что «Ростов» был против переноса матча из-за жары в Москву»

Защитник ЦСКА Данил Круговой подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

— Закономерный результат, обе команды хотели, но не получилось. Подходы были, ударов, конечно, очень мало. Думаю, для первого матча в Ростове на выезде нормальный результат.

— Как играть в такую жару?

— Было тяжело, дышится в такую погоду плохо. Мы приехали за день до игры, потренировались, очень непросто было. Но сегодня более-менее адаптировались.

— Оба тренера сказали, что логичнее было бы сыграть матч в Москве...

— Да? У меня другая информация. Слышал, что «Ростов» был против переноса. Вроде бы из-за ситуации с прошлогодним «снежным матчем» хотели сыграть у себя.

«Ростов» 26 июля на выезде сыграет против «Крыльев Советов» во втором туре РПЛ. ЦСКА на следующий день в гостях встретится с «Пари НН».