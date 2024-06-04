Круговой рассказал, что ЦСКА хотел забрать его у «Зенита» зимой

Защитник Данил Круговой рассказал, что ЦСКА хотел уже зимой приобрести футболиста у «Зенита», но петербуржцы отказались от трансфера.

«За шесть месяцев контракта ЦСКА предлагал достойные деньги, но «Зенит» меня не отпустил. В итоге я смирился с тем, что до конца чемпионата буду играть за дубль. Не хотел, чтобы ко мне были какие-то претензии, поэтому все свои обязательства выполнял профессионально — однажды даже вышел играть с травмой колена. Знал, что за «Зенит-2» у меня будет 9 матчей — хотел отыграть их на максимуме. Мне было смешно читать мнения «экспертов», что я якобы буду тренироваться вполсилы и убирать ноги. Я никогда в жизни не убирал ноги!», — сказал Круговой Sport24.

В январе защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года. Всего 26-летний футболист отыграл за «Зенит» 105 матчей, забил два мяча и сделал 11 голевых передач.