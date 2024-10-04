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Сегодня, 11:31

Круговой рассказал, что хотел бы увидеть Бензема в ЦСКА

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос, кого из мировых звезд футбола он бы хотел видеть в своей команде.

«Кого бы я хотел видеть из мировых звезд в РПЛ? Да никого особо. Без разницы — кто приедет, тот приедет. Если бы я мог кого-то пригласить в ЦСКА? А Безнзема еще двигается? Вот его тогда взял бы (улыбается). Я хотел назвать Марсело, но он уже в возрасте. Я все еще жду его футболку с росписью, но, видимо, не дождусь», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров.

Источник: РБ Спорт
Данил Круговой
Карим Бензема
ФК ЦСКА (Москва)

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