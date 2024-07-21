Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Париж-2024

Сегодня, 13:10

Круговой про Олимпиаду: «Будем следить, конечно»

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Данил Круговой в комментарии для «СЭ» рассказал, будут ли армейцы наблюдать за футбольным турниром Олимпиады-2024 в Париже.

— В ЦСКА будут смотреть Олимпиаду, следить за Аббосом Файзуллаевым?

— Ну, если будут показывать, то да.

— Трансляции будут на сайте МОК.

— Да, будем следить, конечно.

Молодежная сборная Узбекистана впервые в истории квалифицировалась на Олимпийские игры. Файзуллаев выступает за команду с 2021 года. Всего за сборную Узбекистана U-23 игрок ЦСКА провел 14 матчей, в которых отметился 3 голами.

Данил Круговой
Футбол
Олимпиада
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
1
0
Читайте также
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
РПЛ: основная информация о чемпионате России-2024/25 — клубы, расписание, где смотреть матчи
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
Российские истребители не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США
В суде подтвердили причастность экс-замминистра обороны Иванова к получению взятки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
«Отказ получили 4340 человек». Накануне Олимпиады Франция устроила охоту на «российских агентов влияния»
Губерниев — об отказе российским журналистам в праве работать на Олимпиаде: «Тайна раскрыта — это не спутник-шпион»
Кириленко заявил, что будет следить за россиянами на Олимпиаде в Париже
Лантратов: «Локомотив» будет привыкать играть без ушедших футболистов»
МОК допустил изменение состава российских атлетов на Олимпиаде в Париже
Цзю: «Россияне поедут на Олимпиаду без гимна и символики, но все будут знать, что они наши»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Защитник «Ростова» Сако оценил игру против ЦСКА в первом туре РПЛ

Гафин заявил, что «Динамо» не планирует расставаться с Грулевым и Гладышевым