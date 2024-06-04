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Круговой: «Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев, но они были вялотекущими»

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Защитник Данил Круговой рассказал о своем переходе в ЦСКА после периода переговоров с петербургским клубом, коттракт с которым истек 3 июня.

«Переговоры с «Зенитом» о продлении контракта шли аж 18 месяцев. Но они были вялотекущими — до обсуждения цифр мы, кажется, так и не дошли. Может, в «Зените» были уверены, что я в любом случае подпишу новый контракт. Но меня не устраивало мое положение в клубе. Перед Новым годом мне позвонил один из руководителей ЦСКА «Мы заинтересованы в тебе. Как смотришь на то, чтобы начать переговоры?» — рассказал Круговой Sport24.

В январе защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года. Всего 26-летний футболист отыграл за «Зенит» 105 матчей, забил два мяча и сделал 11 голевых передач.

Источник: Sport24
Данил Круговой
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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