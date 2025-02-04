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Сегодня, 17:20

Круговой рассказал о различиях сборов Николича с предыдущими тренерами

Камила Абдурахманова
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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, что сборы главного тренера армейцев Марко Николича отличаются меньшим количеством беговой работы, что более интересно футболистам.

«Да, концепция у Николича другая по сравнению с предыдущими тренерами. Бега есть, но они другие: больше спринтов, меньше по километражу. Плавных бегов, как в других командах, здесь нет. На самом деле конкретно мне без разницы: что в «Зените», что в ЦСКА все занятия с мячом, это интересно», — сказал Круговой «ВсеПроСпорт».

4 февраля в Абу-Даби пройдет матч Зимнего кубка РПЛ между ЦСКА и «Зенитом». Команды проводят свой второй сбор в рамках подготовки к весенней части чемпионата России.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Данил Круговой
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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