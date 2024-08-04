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Сегодня, 14:51

Круговой рассказал об игре под руководством Николича в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, о взаимоотношениях с главным тренером красно-синих Марко Николичем.

«С первых минут, как Марко пришел в клуб, он постоянно находится с командой, живет командой. Всегда подбадривает, подсказывает, иногда ругает. После тренировки может кого-то вызвать лично и поговорить, обсудить тренировку, указать на какие-то ошибки и так далее», — цитирует Кругового пресс-служба ЦСКА.

Футболист подчеркнул, что больше всего в тренировках ему нравится то, что занятия всегда проходят с мячом и нет обычной беговой работы.

4 июня армейцы объявили о назначении Марко Николича главным тренером команды. 44-летний специалист сменил на этом посту Владимира Федотова.

Круговой перешел в ЦСКА в начале июня 2024 года. Его контракт с игроком будет действовать до конца сезона-2027/28 с опцией продления на один год.

Источник: Сайт ЦСКА
Данил Круговой
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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