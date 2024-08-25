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25 августа, 22:50

Круговой: «Без Вендела и Глушенкова «Зенит» посыпался»

Алина Савинова
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Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопрос о том, как можно остановить «Зенит», который считают явным фаворитом нынешнего розыгрыша РПЛ.

«Химки» вроде показали, как это сделать. Надо не пропустить от «Зенита» и забить свои моменты. Будет один момент, надо его использовать. Непобедим ли «Зенит» в этом сезоне? Мы же видели, что нет Глушенкова и Вендела, и «Зенит» посыпался. Они не смогли ничего создать с «Химками», — приводит «РБ Спорт» слова Кругового.

После шестого тура РПЛ «Зенит» (14 баллов) потерял лидирующую позицию в чемпионате России и опустился на вторую строчку. На первое место вышел «Локомотив», который набрал 15 баллов. Тройку лидеров замыкает «Краснодар» (12). У ЦСКА (10) — шестая позиция.

Источник: РБ Спорт
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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