Круговой: «Пьяничу 34? Любому мастеру возраст — не помеха»

Защитник ЦСКА Даниил Круговой ответил на вопросы журналистов после победного матча против «Ахмата» (3:0) в рамках 10-го тура РПЛ.

«Результативность Файзуллаева? Думаю, Аббоса особо не волновало, что он давно не забивал. Он и так делает много для команды. Реакция команды на Пьянича? Он нам 100% процентов поможет. Хоть все и говорят о возрасте — 34 года, любому мастеру возраст — не помеха», — сказал Круговой.

ЦСКА (17 очков) поднялся на 4-е место в РПЛ. «Ахмат» (6) остается последним, 16-м в турнирной таблице. Грозненцы все еще не одержали ни одной победы в текущем розыгрыше чемпионата России.