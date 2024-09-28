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Сегодня, 16:37

Круговой: «Пьяничу 34? Любому мастеру возраст — не помеха»

Зарина Халимхонова
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Защитник ЦСКА Даниил Круговой ответил на вопросы журналистов после победного матча против «Ахмата» (3:0) в рамках 10-го тура РПЛ.

«Результативность Файзуллаева? Думаю, Аббоса особо не волновало, что он давно не забивал. Он и так делает много для команды. Реакция команды на Пьянича? Он нам 100% процентов поможет. Хоть все и говорят о возрасте — 34 года, любому мастеру возраст — не помеха», — сказал Круговой.

ЦСКА (17 очков) поднялся на 4-е место в РПЛ. «Ахмат» (6) остается последним, 16-м в турнирной таблице. Грозненцы все еще не одержали ни одной победы в текущем розыгрыше чемпионата России.

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