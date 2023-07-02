Круговой сравнил предсезонную подготовку «Зенита» с групповым турниром Лиги Европы

Защитник «Зенита» Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил уровень предсезонной подготовки «Зенита».

«Отличный международный турнир. Спасибо руководству, что привезли таких достойных соперников. Лига Европы в нынешних реалиях. Групповой этап», — сказал Круговой «СЭ».

«Зенит» участвует в преднесезонном турнире «Кубок PARI Премьер». В первом туре команда Сергея Семака обыграла «Нефтчи» из Азербайджана (3:1). Далее петербуржцы сыграют с «Црвеной Звездой» (4 июля) и «Фенербахче» (8 июля).