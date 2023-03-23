Круговой: «Атмосфера кайфовая, болельщики, трибуны, гонят команду вперед»

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о прошедшем товарищеском матче против «Фенербахче» (2:2).

«Впечатления хорошие, за исключением того, что не получилось победить и забить в конце. Атмосфера кайфовая, болельщики, трибуны, гонят команду вперед. Только самые лучшие эмоции. Если бы еще был весь стадион заполнен, была бы пушка, как на «Газпром Арене». Хотя у нас лучше», — приводит слова Кругового пресс-служба «Зенита».

Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясений в Турции.