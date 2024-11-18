Круговой высоко оценил базу «Краснодара»

Защитник сборной России Данил Круговой оценил базу «Краснодара», на которой команда готовилась к игре против Брунея.

«База «Краснодара» — топ, вообще космос. Все на высоком уровне. Буду ли скучать? Что имеем, то имеем», — сказал Круговой «РБ Спорт».

Товарищеский матч прошел 15 ноября. Он закончился со счетом 11:0 в пользу сборной России.

Во вторник, 19 ноября, в Волгограде Россия проведет вторую товарищескую встречу в рамках ноябрьского сбора, соперником по которой станет национальная команда Сирии. Начало встречи запланировано на 19.30 мск.