Круговой заявил, что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

«Предложения от «Зенита» еще не было. Точнее оно было, но меня не устроило. Мы будем встречаться зимой и разговаривать. Почему оно не устроило? Это конфиденциальная информация», — сказал Круговой «СЭ».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ» о намерении продлить контракт с футболистом.

Текущее соглашение с 25-летним защитником рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.