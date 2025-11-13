Круговой: «Теплые эмоции после возвращения в Петербург. Люблю этот город»

Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от возвращения в Санкт-Петербург, где сборная России 12 ноября сыграла BetBoom товарищеский матч с Перу (1:1). «Эмоции после возвращения в Петербург? Теплые, я люблю этот город. Получаю удовольствие, когда проезжаю по улицам, там, где жил. Мы ездили на Пискаревку, как раз неподалеку я провел очень много времени в академии «Зенита». Всегда теплые воспоминания». Круговой — воспитанник «Зенита». С лета 2024 года защитник выступает за ЦСКА.

ANTI BOMG А я не люблю - был один раз и никакого желания туда ехать нет! Москва - лучший город Земли! Потом - мой родной Кёнигсберг- Калиниград! "Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, Над вечерней рекой не мечтал до зари, С друзьями ты не бродил по широким проспектам, Значит, ты не видал лучший город Земли! Песня плывёт, Сердце поёт - Эти слова О тебе, Москва!". 14.11.2025

Ю.Ю. Доброго денёчка! Так и есть. 14.11.2025

Grinopel Википедия - "Пискарёвка — исторический район на северо-востоке Санкт-Петербурга. По названию района названы железнодорожная станция Пискарёвка, Пискарёвское мемориальное кладбище, Пискарёвский проспект, Пискарёвский путепровод, Пискарёвский лесопарк.. Стадион тыльной стороной выходит на Пискарёвский лесопарк, в котором находится мемориал. По-моему, здесь все передельно ясно) 14.11.2025

Petr Bitkin Хи :) 13.11.2025

Petr Bitkin "Город над вольной Невой... город захватил етот газпром..." Которого - бжик!... и не будет :) Я только не хочу осложнений ТАМ :) 13.11.2025

Saiga-спринтер Не лезь с ахинеей. Я в 1977 годы на Пискаревском кладбиже стоял в почетном карауле и из своего СКС сделал три выстрела холостыми, в честь захоронения 28 останков краснофлотцев, которые понибли при взрыва мощной бомбы в здании бывшей школы. И в последствии был на Пискаревском кладбище. И никто и накогда из ленинградцев и питерцев не называл эти захоронения якобы "Пискаревкой". 13.11.2025

Вадим Антропов Завод "Россия" тоже находился на Пискарёвке. Железнодорожная станция "Пискарёвка" = Обиход. Иностранцы называют Наш Город Санкт-Петербургом... Вечер Добрый, Юлич! 13.11.2025

Ю.Ю. Нравится Вам это или нет, но Пискарёвское мемориальное кладбище в Питере именуют именно Пискарёвкой. И в этом нет ничего обидного и уж тем более унизительного для мемориала. Как никто в обиходе не называет город Санкт-Петербургом. 13.11.2025

Ю.Ю. Совсем не в аккурат))) Но, согласитесь, Академия Зенита к названию Пискарёвка вообще никаким боком. 13.11.2025

Grinopel Он мимо района, где его база, проезжал и вспомнил. Че вы вечно один негатив ищите, блин землеройки.. 13.11.2025

Grinopel Между Бутлерова и Пискаревским в аккурат их манеж. 13.11.2025

Saiga-спринтер Не лезь с ахинейкой. Перед матчем было сообщение, что сборная посетит Пискаревское мемориальное кладбище , и отдадут дань памяти жертвам блокады. 13.11.2025

KirillYurich не факт, что он о кладбище 13.11.2025

Ю.Ю. Так-то школа Зенита действительно на Верности, а не на Пискарёвке. 13.11.2025

Saiga-спринтер Придуоь с соплей анальной .. сдрызднесь 13.11.2025

Timka1401 боль только Бомбейская! 13.11.2025

Vadim Твоя кукуха похлеще ((. = "Пискарёвка"- понятие растяжимое, также как и Ржевка-Пороховые, Лиговка, Софийская итд 13.11.2025

Grinopel Чел, ты совсем кукухой поехал. Там школа Зенита, он там тренировался. 13.11.2025

Saiga-спринтер Мы ездили на Пискаревку ..? Только такой идиот мог так "небрежно" упомянуть Пискаревское кладбище, которое является болью и символом блокады Ленинграда и является святым местом для миллионов людей. 13.11.2025

zenit20252025 Половинка хлеба "Столичный" на Пискарёвке стоила на 2 рубля дороже чем в Центральном. Это сильно угнетало Кругового...:soccer: 13.11.2025