Круговой: «Теплые эмоции после возвращения в Петербург. Люблю этот город»

13 ноября, 17:10
Защитник ЦСКА Данил Круговой в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями от возвращения в Санкт-Петербург, где сборная России 12 ноября сыграла BetBoom товарищеский матч с Перу (1:1).
«Эмоции после возвращения в Петербург? Теплые, я люблю этот город. Получаю удовольствие, когда проезжаю по улицам, там, где жил. Мы ездили на Пискаревку, как раз неподалеку я провел очень много времени в академии «Зенита». Всегда теплые воспоминания».
Круговой — воспитанник «Зенита». С лета 2024 года защитник выступает за ЦСКА.
ANTI BOMG
А я не люблю - был один раз и никакого желания туда ехать нет! Москва - лучший город Земли! Потом - мой родной Кёнигсберг- Калиниград! "Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, Над вечерней рекой не мечтал до зари, С друзьями ты не бродил по широким проспектам, Значит, ты не видал лучший город Земли! Песня плывёт, Сердце поёт - Эти слова О тебе, Москва!".
14.11.2025
Ю.Ю.
Доброго денёчка! Так и есть.
14.11.2025
Grinopel
Википедия - "Пискарёвка — исторический район на северо-востоке Санкт-Петербурга. По названию района названы железнодорожная станция Пискарёвка, Пискарёвское мемориальное кладбище, Пискарёвский проспект, Пискарёвский путепровод, Пискарёвский лесопарк.. Стадион тыльной стороной выходит на Пискарёвский лесопарк, в котором находится мемориал. По-моему, здесь все передельно ясно)
14.11.2025
Petr Bitkin
Хи :)
13.11.2025
Petr Bitkin
"Город над вольной Невой... город захватил етот газпром..." Которого - бжик!... и не будет :) Я только не хочу осложнений ТАМ :)
13.11.2025
Saiga-спринтер
Не лезь с ахинеей. Я в 1977 годы на Пискаревском кладбиже стоял в почетном карауле и из своего СКС сделал три выстрела холостыми, в честь захоронения 28 останков краснофлотцев, которые понибли при взрыва мощной бомбы в здании бывшей школы. И в последствии был на Пискаревском кладбище. И никто и накогда из ленинградцев и питерцев не называл эти захоронения якобы "Пискаревкой".
13.11.2025
Вадим Антропов
Завод "Россия" тоже находился на Пискарёвке. Железнодорожная станция "Пискарёвка" = Обиход. Иностранцы называют Наш Город Санкт-Петербургом... Вечер Добрый, Юлич!
13.11.2025
Ю.Ю.
Нравится Вам это или нет, но Пискарёвское мемориальное кладбище в Питере именуют именно Пискарёвкой. И в этом нет ничего обидного и уж тем более унизительного для мемориала. Как никто в обиходе не называет город Санкт-Петербургом.
13.11.2025
Ю.Ю.
Совсем не в аккурат))) Но, согласитесь, Академия Зенита к названию Пискарёвка вообще никаким боком.
13.11.2025
Grinopel
Он мимо района, где его база, проезжал и вспомнил. Че вы вечно один негатив ищите, блин землеройки..
13.11.2025
Grinopel
Между Бутлерова и Пискаревским в аккурат их манеж.
13.11.2025
Saiga-спринтер
Не лезь с ахинейкой. Перед матчем было сообщение, что сборная посетит Пискаревское мемориальное кладбище , и отдадут дань памяти жертвам блокады.
13.11.2025
100% Информация//
'Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
13.11.2025
KirillYurich
не факт, что он о кладбище
13.11.2025
Ю.Ю.
Так-то школа Зенита действительно на Верности, а не на Пискарёвке.
13.11.2025
Saiga-спринтер
Придуоь с соплей анальной .. сдрызднесь
13.11.2025
Timka1401
боль только Бомбейская!
13.11.2025
Vadim
Твоя кукуха похлеще ((. = "Пискарёвка"- понятие растяжимое, также как и Ржевка-Пороховые, Лиговка, Софийская итд
13.11.2025
Grinopel
Чел, ты совсем кукухой поехал. Там школа Зенита, он там тренировался.
13.11.2025
Saiga-спринтер
Мы ездили на Пискаревку ..? Только такой идиот мог так "небрежно" упомянуть Пискаревское кладбище, которое является болью и символом блокады Ленинграда и является святым местом для миллионов людей.
13.11.2025
zenit20252025
Половинка хлеба "Столичный" на Пискарёвке стоила на 2 рубля дороже чем в Центральном. Это сильно угнетало Кругового...:soccer:
13.11.2025
Petr Bitkin
Лучше го всего во последней истории спело "Город над вольной Невой" "Пламя" - Белянин, чтоль?... Мягкий драматический тенор... :)
13.11.2025