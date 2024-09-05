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Сегодня, 07:15

Круговой заявил, что не хочет мстить никому в «Зените»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в 8-м туре РПЛ.

«Конечно, буду по максимуму стараться победить, хочется обыграть свою бывшую команду. Уходил я не очень хорошо. Будет большой ажиотаж, много болельщиков придет, хочется аншлага. Хочется мстить? Да нет. Я уже два месяца в ЦСКА, я доволен», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

26-летний защитник летом перешел в ЦСКА после завершения контракта с «Зенитом». Футболист является воспитанником сине-бело-голубых. Он вернулся в команду из Санкт-Петербурга в 2019 году после года выступлений за «Уфу».

В текущем сезоне Круговой провел 9 матчей за армейцев, забил один гол и сделал две результативные передачи.

ЦСКА на своем поле примет «Зенит» 14 сентября. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Данил Круговой
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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