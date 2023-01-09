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Сегодня, 16:51

Крунич готов работать в РПЛ, даже если в Боснии будут против

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Москвы» и «Томи» Бранислав Крунич заявил о готовности возглавить один из клубов РПЛ.

«Не боюсь ли возглавить российскую команду если в Боснии кто-то будет против? Я бы все равно поехал в РПЛ. Всегда будет тот, кто высказывается против твоего выбора. Но ведь будут и те, кто тебя поддержат. Всем угодить не получится. На негатив в жизни не стоит обращать внимание. Как отношусь к тому, что российские клубы остались без еврокубков? Думаю, что это не очень хорошая ситуация, несправедливая. Спорт должен оставаться спортом. В теннисе же выступают россияне, а в футболе пускать вашу страну не хотят. Спорт должен объединять, за это мы его и любим. А получается, что делают только во вред. Особенно российским клубам и футболистам», — приводит слова Крунича Metaratings.ru.

В активе Крунича 96 матчей в РПЛ. Боснийский специалист работал тренером в таких клубах как «Крупа», «Борац» и «Леотаре».

Источник: https://metaratings.ru/news/krunich-vsyo-ravno-poekhal-by-rabotat-v-rpl-dazhe-esli-v-bosnii-byli-by-protiv-218602/
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