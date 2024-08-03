«Крылья Советов» объявили о переходе чилийского защитника Галдамеса

«Крылья Советов» объявили о переходе чилийского защитника Томаса Галдамеса.

Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до окончания сезона-2026/27. Галдамес будет выступать под третьим номером.

Прошлым клубом 25-летнего футболиста был «Годой Крус», за который он выступал с января 2023 года. В общей сложности чилиец провел в составе аргентинской команды 50 матчей, забил два мяча и сделал пять голевых передач. Ранее защитник играл за чилийскую «Эспаньолу».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Галдамеса в 2,5 миллиона евро.