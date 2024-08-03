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Сегодня, 12:04

«Крылья Советов» объявили о переходе чилийского защитника Галдамеса

Томас Галдамес.
Фото ФК «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» объявили о переходе чилийского защитника Томаса Галдамеса.

Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до окончания сезона-2026/27. Галдамес будет выступать под третьим номером.

Прошлым клубом 25-летнего футболиста был «Годой Крус», за который он выступал с января 2023 года. В общей сложности чилиец провел в составе аргентинской команды 50 матчей, забил два мяча и сделал пять голевых передач. Ранее защитник играл за чилийскую «Эспаньолу».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Галдамеса в 2,5 миллиона евро.

Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Томас Галдамес
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