«Крылья» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ. Пиняев — в запасе

«Крылья Советов» и ЦСКА опубликовали составы на матч 8-го тура чемпионата России. Начало встречи в Самаре — в 15:00 (мск). Как и ожидалось, в заявку самарцев вошел 17-летний Сергей Пиняев, которому в июле диагностировали пневмоторакс после инцидента на тренировке. «Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Соколов, Коваленко, Якуба, Ежов, Глушенков. Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Тепляков, Липовой, Хубулов, Витюгов, Пиняев, Цыпченко, Шитов, Хлусов. ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Мойзес, Медина, Карраскаль, Чалов. Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Фукс, Виллиан Роша, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.