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4 сентября, 13:41

«Крылья» и ЦСКА назвали стартовые составы на матч РПЛ. Пиняев — в запасе

Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» и ЦСКА опубликовали составы на матч 8-го тура чемпионата России. Начало встречи в Самаре — в 15:00 (мск).

Как и ожидалось, в заявку самарцев вошел 17-летний Сергей Пиняев, которому в июле диагностировали пневмоторакс после инцидента на тренировке.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Барач, Горшков, Соколов, Коваленко, Якуба, Ежов, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Тепляков, Липовой, Хубулов, Витюгов, Пиняев, Цыпченко, Шитов, Хлусов.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Зайнутдинов, Гайич, Зделар, Мендес, Мойзес, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Каптилович, Фукс, Виллиан Роша, Кучаев, Обляков, Мухин, Ермаков, Лукин, Яковлев, Гайч.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 15:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:1
ЦСКА

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
3
1
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