«Крылья Советов» — «Ахмат»: грозненцы ведут 1:0 после первого тайма

«Ахмат» обыгрывает «Крылья Советов» по итогам первого тайма матча 16-го тура РПЛ — 1:0.

На 43-й минуте отличился форвард грозненцев Максим Самородов, для которого этот гол стал первым в РПЛ.

На 21-й минуте гол нападающего самарской команды Игоря Дмитриева не был засчитан из-за офсайда.

«Крылья» набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Ташуева с девятью баллами идет на 15-й строчке.