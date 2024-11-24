«Крылья Советов» — «Ахмат»: защитник Ороз забил роскошным дальним ударом

«Крылья Советов» сравняли счет в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» — 1:1.

На 49-й минуте отличился защитник самарской команды Алоис Доминик Ороз, который пробил с дальней дистанции.