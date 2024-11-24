«Крылья Советов» вышли вперед в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:1.

«Крылья Советов» забили второй гол в матче 16-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:1.

На 88-й минуте встречи отличился полузащитник самарской команды Игорь Дмитриев, выступающий на правах аренды из московского «Спартака».