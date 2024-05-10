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Судейство

Сегодня, 17:30

«Крылья Советов» — «Ахмат»: Конате ударил ногой Ломаева. Почему засчитан гол?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 45+1-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» судья Кирилл Левников не квалифицировал как нарушение правил действия нападающего гостей Мохамеда Конате и засчитал гол грозненской команды. ВАР Владислав Безбородов не вмешался и не предложил арбитру посмотреть видеозапись.

В том моменте Конате выбежал один на один с Иваном Ломаевым, убрал мяч влево, а вратарь самарцев в падении попытался остановить проход соперника. Произошло столкновение, которое можно считать игровым, в результате чего случился контакт головы голкипера с ногой нападающего. У Левникова не нашлось оснований для отмены гола и наказания «Ахмата» штрафным ударом.

Мохамед Конате и Иван Ломаев в матче «Крылья Советов» — «Ахмат».
Фото Скриншот трансляции
Иван Ломаев
Мохамед Конате
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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