«Крылья Советов» — «Ахмат»: Конате ударил ногой Ломаева. Почему засчитан гол?

На 45+1-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» судья Кирилл Левников не квалифицировал как нарушение правил действия нападающего гостей Мохамеда Конате и засчитал гол грозненской команды. ВАР Владислав Безбородов не вмешался и не предложил арбитру посмотреть видеозапись.

В том моменте Конате выбежал один на один с Иваном Ломаевым, убрал мяч влево, а вратарь самарцев в падении попытался остановить проход соперника. Произошло столкновение, которое можно считать игровым, в результате чего случился контакт головы голкипера с ногой нападающего. У Левникова не нашлось оснований для отмены гола и наказания «Ахмата» штрафным ударом.