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Судейство

Сегодня, 15:55

«Крылья Советов» — «Ахмат»: пенальти в ворота самарцев назначен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот трансляции
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На 63-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» судья Павел Шадыханов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота самарцев. Но после вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Сергея Цыганка рефери изменил свое решение и все-таки наказал хозяев поля пенальти.

В том моменте Лечи Садулаев перебросил мяч через Алоиса Ороза, поменял направление движения и наткнулся своей ногой на ногу соперника. Самарец не делал никаких движений в сторону футболиста «Ахмата», не пытался его сбить или задержать. В чем же тогда заключается его фол?

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Шадыханову показали на мониторе не контакт игроков, а их расположение в штрафной площади. То есть, предположу, обсуждалось, нужно ли удалять Ороза, лишил ли он Садулаева явной возможности забить гол. Когда же настал черед крупного плана, непосредственно столкновения, судья уже отвернулся от монитора и ушел.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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