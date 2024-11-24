«Крылья Советов» вырвали победу над «Ахматом» благодаря голу Дмитриева в концовке матча

«Крылья Советов» дома обыграли «Ахмат» в матче 16-го тура чемпионата России — 2:1.

На гол форварда гостей Максима Самородова на 43-й минуте хозяева ответили точным ударом Доминика Ороза на 49-й. За две минуты до окончания основного времени нападающий «Крыльев Советов» Игорь Дмитриев, первый гол которого в этой встрече был отменен из-за офсайда, вывел свою команду вперед.

На 68-й минуте голкипер самарской команды Иван Ломаев отразил пенальти в исполнении Даниила Уткина, однако вратарь неудачно приземлился на газон и повредил плечо. Вместо него на поле вышел Сергей Песьяков.

«Крылья» набрали 15 очков и вышли на 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Самары одержала первую победу за последние 7 игр во всех турнирах. «Ахмат» (9) идет на 15-й позиции.