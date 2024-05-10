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Сегодня, 14:45

«Крылья Советов» — «Ахмат»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Ахмат» сыграют 10 мая в 28-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Ахмата» Лечи Садулаев.
Лечи Садулаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Крылья Советов» дома в Самаре примет «Ахмат» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу 10 мая. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена». Она начнется в 16.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Крылья Советов» — «Ахмат» пройдет на канале «Матч Премьер» для всех зрителей с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 15.50 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния 28-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» с главным тренером Игорем Осинькиным идут на шестом месте с 40 баллами в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с Магомедом Адиевым находится на десятой строчке с 32 очками.

В последний раз команды встречались 4 октября 2023 года. Тогда «Ахмат» в гостях обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0 в 5-м туре Пути РПЛ группового турнира FONBET Кубка России.

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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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