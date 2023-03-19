Сегодня, 15:10
«Крылья Советов» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 20-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Коваленко, Рахманович, Гарре, Писарский.
Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Рассказов, Гапонов, Зуев, Витюгов, Иванисеня, Чиркович, Цыпченко, Шитов, Хлусов.
«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Садулаев, Харин, Агаларов.
Запасные: Опарин, Ташаев, Быстров, Нижич, Тодорович, Трошечкин, Карапузов, Мацев, Диванович, Черняк, Ильин.
Начало матча — в 16.30 по московскому времени.